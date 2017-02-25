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İzmirliler Güzel Havanın Tadını Çıkardı

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İzmirliler Güzel Havanın Tadını Çıkardı
İzmir'de güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Kordon'a akın etti.

İzmir'de güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Kordon'a akın etti.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunu değerlendirmek ve haftanın yorgunluğunu atmak için soluğu sahillerde aldı. Kordon ve Bostanlı sahilde deniz havası ve güneşin tadını çıkaran vatandaşlar, aileleri ve arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirdi. Gençler bisikletleriyle gezerken çocuklar parkta oynadı. Bazı vatandaşlar da sahil yolunda yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

Güneşli havayı fırsat bilerek gitarını ve arkadaşlarını alıp Kordon'a gelen lise öğrencisi Sercan Coşkun, arkadaşlarıyla Kordon'da şarkı söyleyerek doyasıya eğlendi. Yoğun haftanın stresini bu şekilde attıklarını ifade eden Coşkun, havanın çok güzel olduğunu aktardı.

Çocuklarıyla birlikte güzel havadan istifade etmek için kendilerini Kordon'un çimlerine atan bir aile çocuklarıyla oynayarak güneşi ve deniz havasının tadını çıkardı. Bostanlı sahiline gelen Turan ailesi, çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurdu.

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