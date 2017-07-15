İzmir'de, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, İzmirliler sokağa dökülüp konvoy yapıp ellerindeki Türk Bayrağını...

İzmir'de, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, İzmirliler sokağa dökülüp konvoy yapıp ellerindeki Türk Bayrağını salladı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü, İzmir'de Konak Meydanı'nda toplanma alanı olurken, İzmirliler sokağa döküldü. Araçla konvoy yapan vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarını sallarken "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Konak Meydanı ile Konak iskele arasındaki köprünün üstünü dolduran vatandaşlar marşlar söylerken, yoldan geçen araçlar ise korno ile eşlik etti.