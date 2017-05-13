İzmirlilere Hem Modern Hem De Eğlenceli Park

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehre nefes aldıracak projelerine devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehre nefes aldıracak projelerine devam ediyor. Büyükşehir belediyesi tarafından Bornova Rafet Paşa Mahallesinde yapımı tamamlanan 5 dönümlük yeni park hem bölgeye nefes aldıracak hem de çocuklar için vazgeçilmez olacak.

Kazandırdığı yeşil alanlarla bir yandan kentin yeşil dokusunu güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da İzmirlilere nefes alacakları yeni cazibe merkezleri yaratıyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Bornova Rafet Paşa Mahallesinde 5 bin 110 metrekarelik alana bir park daha kazandırdı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından projesi hazırlanan ve uygulama çalışmaları tamamlanan yeni semt parkının içerisinde 2 bin 210 metrekare yeşil alanın dışında, 597 metrekarelik çocuk oyun alanı, kondisyon ve basketbol sahası ve parkı çevreleyen 225 metre uzunluğunda tartan pist bulunuyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, çocuk oyun alanının üzerini gölgeleme amacıyla 300 metrekarelik bir alanı "estetik görünümlü asma germe örtü" sistemiyle kapattı. Böylelikle çocukların yağışlı veya güneşli günlerde rahatlıkla oynayabileceği bir alan oluşturuldu. Parkta anne çocuk salıncağı, ipli oyun grubu, zıplama tilti, halat salıncağı gibi yeni nesil çocuk oyun grupları yer alıyor. Bornovalılara yeni bir nefes olacak Rafet Paşa parkıyla hem yeni bir cazibe merkezi kazanılacak, hem de bölgedeki çocuklar ve gençler yeni buluşma alanına kavuşmuş olacak. İzmir'in yeni parkı, girişindeki yol düzenlenmesinin hemen ardından önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.