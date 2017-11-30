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İzmit Belediyesi Kandil Simidi Dağıttı

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İzmit Belediyesi Kandil Simidi Dağıttı
İzmit Belediyesi her kandilde olduğu gibi Mevlid Kandil'inde de vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

İzmit Belediyesi her kandilde olduğu gibi Mevlid Kandil'inde de vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Belediyenin Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünce Belsa önü ile Zincirlikuyu, Mehmet Ali Paşa ve Fevziye camilerinde 4 bin paket kandil simidinin dağıtımı kısa süre içinde tamamlandı. Belsa önündeki kandil simitleri Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut tarafından dağıtıldı. Vatandaşlar, İzmit Belediyesi'ne milli ve dini günlerdeki duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.

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