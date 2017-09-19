İzmit Belediyesi’nden 418 Öğrenciye Yardım

İzmit Belediyesi maddi durumu iyi olmayan 418 öğrenciye 150 liralık eğitim harcamalarında kullanabilecekleri alışveriş çeki hediye etti.

İzmit Belediyesi maddi durumu iyi olmayan 418 öğrenciye 150 liralık eğitim harcamalarında kullanabilecekleri alışveriş çeki hediye etti.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, maddi durumu iyi olmayan ve belediyece verilen İzmit Kart sahibi 237 ailenin 6-14 yaş arasındaki 418 öğrenciye 150 lira değerinde eğitim çeki verildi. Çekleri alan aileler bunlarla anlaşmalı yerlerden okul kıyafeti ve kırtasiye alabilecekler. Aileler, yapılan yardım için İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.