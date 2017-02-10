İzmit Belediyesi’nden Kiralık Atm Yerleri

İzmit Belediyesi, şehrin değişik yerlerinde ATM yerlerini kiraya verecek.
Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Halkevi yanındaki benzinlikte 2 adet, Yahya Kaptan mahallesi Arastapark'ta 4 adet, Yenişehir mahallesindeki 2 adet ATM yeri ihaleyle kiraya verilecek. ATM yerleriyle ilgilenen banka yetkililerinin Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi.
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