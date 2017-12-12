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İzmit Belediyesi’nden Türkiye’de Bir İlk

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İzmit Belediyesi’nden Türkiye’de Bir İlk
İzmit Belediyesi tarafından İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yapılan Endüstri 4.0 Uyumlu Robot Kaynak Programlama ve Kaynak uygulama atölyeleri düzenlenen...

İzmit Belediyesi tarafından İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yapılan Endüstri 4.0 Uyumlu Robot Kaynak Programlama ve Kaynak uygulama atölyeleri düzenlenen törenle açıldı.

İzmit'in en köklü okullarından olan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yanı sıra, belediye meclis üyesi İbrahim Elgin, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Yaman, okul müdürü Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Mehmet Aktaş yaptığı konuşmada, "Bugün hizmetini açacağımız atölyenin eşi benzeri hiçbir meslek lisesinde yok. Burası ülkenin dört bir yanından gelen öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim merkezi olarak da kullanılacak. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a katkıları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Yaman da, "İzmit'teki bütün okullarımızda İzmit Belediyesi'nin mutlaka bir hizmeti var. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve ekibine eğitime vermiş olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da açılışta yaptığı konuşmada, "Eğitim ve sağlık çağdaş medeniyetler yarışının en önemlileridir. Sizlerin önünüzde güzel ufuklar açacak yerleri kazandırmaya devam ediyoruz. Artık beyin terletmeyi öğreneceğiz. Sizlere güveniyoruz, sizler bunun daha iyilerini yapacaksınız, yapmazsanız ülkeler mücadelesinde esaret altına alınan bir millet oluruz. Bizim atalarımız 3 bin yıllık tarihi boyunca yönetilen değil yöneten olmuştur. Ama asla sömüren bir anlayışta olmamıştır. Türkiye'nin el birliği içerisinde bu teknolojileri geliştirmeye ihtiyacı var. Kudüs'e göz koyanlar, Suriye'dekilerin gözü burada, ülkemizde. Bayrağımız özgürce dalgalansın istiyorsak, ezanlarımız dinmesin istiyorsak bu teknolojileri geliştireceğiz. Biz her zaman yanınızdayız. Proje getirin uygulayalım, gençlerimiz için her şey feda olsun. Bu vatanın sizlere çok ihtiyacı var" dedi.

Açılışı yapılan merkezde robotik kaynak atölyesi, robotik kaynak programlama laboratuvarı ile ileri kaynak simülasyon merkezi bulunuyor.

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