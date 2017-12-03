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İzmit Belediyesi’nin Mahalle Gezisi Ayazma İle Devam Etti

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İzmit Belediyesi’nin Mahalle Gezisi Ayazma İle Devam Etti
İzmit Belediyesi'nin mahalle gezileri Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut'un katılımıyla Ayazma Mahallesi'nde devam etti.

İzmit Belediyesi'nin mahalle gezileri Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut'un katılımıyla Ayazma Mahallesi'nde devam etti.

İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut'un katıldığı mahalle gezisi Ayazma'da gerçekleştirildi. Cadde ve sokakların tek tek dolaşılarak sorunların yerinde tespit edildiği mahalle inceleme gezisinde Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri ve muhtar azaları da yer aldı.

İnceleme gezisi sırasında vatandaşlarla da görüşüp istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Vekili Bulut, İzmit Belediyesi'nin çalışmalarının ilçe genelinde sürdüğünü ifade etti.

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