İzmit Gençlik Meclisi Proje Meclisi Olacak

Belsa Plaza'da bir araya gelen İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, gelecekteki projeler ve hedefler hakkında konuştu.

Belsa Plaza'da bir araya gelen İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, gelecekteki projeler ve hedefler hakkında konuştu.

İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri Belsa plaza 9. kattaki salonda bir araya gelerek fikir alış verişinde bulundu. Toplantıya gençlik meclisinde aktif üye olmak isteyen gençler katıldı. Kent Konseyi bünyesinde bulunan İzmit Gençlik Meclisinde yedi çalışma komisyonu bulunuyor. Bu komisyonlar hakkında bilgi veren Başkan Buğra Kaşıkçı, "İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak proje meclisi olacağız ve bütün gençlere hizmet edeceğiz. Belediyemiz genç dostu bir belediye, başkanımız Dr. Nevzat Doğan da genç dostu bir başkan. Bize her konuda destek oluyor. Gençlik Merkezi olarak proje yazma eğitimleri yapacağız, değerler eğitimine önem vereceğiz, hibe ve teşvik programlarıyla İzmit'e bir çok proje kazandıracağız" dedi.