  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 9 °C

İzmit Körfezi Kuş Cenneti Haline Geliyor

» »
İzmit Körfezi Kuş Cenneti Haline Geliyor
Kocaeli'de yapılan devasal arıtma tesisleriyle her geçen gün daha da temiz hale gelen Körfez, göç eden binlerce su kuşunun uğrak yeri haline geldi.

Kocaeli'de yapılan devasal arıtma tesisleriyle her geçen gün daha da temiz hale gelen Körfez, göç eden binlerce su kuşunun uğrak yeri haline geldi.

Sıcak bölgelere göç eden su kuşları dinlenmek ve beslenmek için İzmit Körfezi'nin doğu sahilini tercih etmeye başladı. Binlerce su kuşu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen arıtma tesisleri sayesinde temizlenen sahillerde hem dinleniyor hem de beslenme imkanı buluyor. Renkleri ve görünümleriyle dikkat çeken flamingoların uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi, renkli görüntülere sahne oluyor.

Belediye ekiplerince sık sık temizlenen ve avlanma yapılmaması için ilgili müdürlüklerce koruma altına alınan sulak alan, şehir merkezinde çeşitli kuş türlerinin bir arada gözlemlenmesine imkan sağlıyor. Flamingoların yanında sahil bölgesinde yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşıkgaga, suna gibi kuş türleri görülüyor.

İzmit Körfezi Kuş Cenneti Haline Geliyor

İzmit Körfezi Kuş Cenneti Haline Geliyor

İzmit Körfezi Kuş Cenneti Haline Geliyor

İzmit Körfezi Kuş Cenneti Haline Geliyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avcıların Vurduğu Şahine Operasyon17 Şubat 2017 Cuma 09:58
  • 2016 Yılının Olumlu Ve Olumsuz Çevre Ve Doğa Gelişmeleri16 Şubat 2017 Perşembe 14:24
  • Bergama’da Altın Madenine Mahkeme Engeli16 Şubat 2017 Perşembe 13:45
  • Yiyecek Bulamayan Karacalar Okul Bahçesine İndi16 Şubat 2017 Perşembe 12:58
  • Batman Hava Kirliliğinde İlk Üçte15 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
  • Antalya’da Sit Alanındaki Plaj Tamamen Yıkıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 16:08
  • Ordu’da Çöp Reformu15 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
  • Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, Suriyeliler İçin Tesis Edilen Güvenli Bölgenin Su İhtiyacını Karşılayacak15 Şubat 2017 Çarşamba 12:28
  • Barajlardan Sevindiren Haber15 Şubat 2017 Çarşamba 09:03
  • Uludağ Üniversitesi Kendi Enerjisini Üretecek14 Şubat 2017 Salı 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti