İzmit Körfezi Kuş Cenneti Haline Geliyor

Kocaeli'de yapılan devasal arıtma tesisleriyle her geçen gün daha da temiz hale gelen Körfez, göç eden binlerce su kuşunun uğrak yeri haline geldi.

Kocaeli'de yapılan devasal arıtma tesisleriyle her geçen gün daha da temiz hale gelen Körfez, göç eden binlerce su kuşunun uğrak yeri haline geldi.

Sıcak bölgelere göç eden su kuşları dinlenmek ve beslenmek için İzmit Körfezi'nin doğu sahilini tercih etmeye başladı. Binlerce su kuşu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen arıtma tesisleri sayesinde temizlenen sahillerde hem dinleniyor hem de beslenme imkanı buluyor. Renkleri ve görünümleriyle dikkat çeken flamingoların uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi, renkli görüntülere sahne oluyor.

Belediye ekiplerince sık sık temizlenen ve avlanma yapılmaması için ilgili müdürlüklerce koruma altına alınan sulak alan, şehir merkezinde çeşitli kuş türlerinin bir arada gözlemlenmesine imkan sağlıyor. Flamingoların yanında sahil bölgesinde yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşıkgaga, suna gibi kuş türleri görülüyor.