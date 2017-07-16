İzmit’in Sokaklarında Sanat Var

İzmit Belediyesi tarafından "Sokakta Sanat Var" etkinlikleri düzenleniyor.

İzmit Belediyesi tarafından "Sokakta Sanat Var" etkinlikleri düzenleniyor.

İzmit'in kültür, turizm kenti olması amacıyla yaklaşık 6 yıl önce başlatılan "Sokakta Sanat Var" etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde görmeye alıştığımız faaliyetlere benzer etkinliklerin İzmit'te de yapılıyor olması başta sanatseverler olmak üzere birçok kişi tarafından ilgiyle karşılanıyor. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, bir haftada 4 ayrı noktada 16 branşta 28 gösteri yapılıyor. Ayda ortalama 112 gösteri planlandığını söyleyen yetkililer sezon sonuna kadar düzenlenecek etkinlik sayısının ise 350'yi bulacağını ifade ettiler.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın da büyük önem verdiği etkinliklerle İzmit'in sadece sanayi kimliği ile değil, kültür sanatla da anılmasının amaçlandığı kaydedildi. Sokakta sanat var etkinlikleri sanatseverleri mutlu ettiği gibi İzmitlilerin sanatla ve kültürle bütünleşmesini de sağlıyor. Başta Yürüyüş Yolu olmak üzere, Cumhuriyet Parkı gibi şehrin farklı noktalarındaki pandomim, tiyatro, kemençe, gitar, tulum, yağlı boya resim, sema gösterisi, ney dinletisi, mehteran gösterisi, filografi, üç boyutlu perspektif, ahşap boyama, seramik boyama, tezhip, minyatür gibi sergi ve dinletilere İzmitlilerin sanatı doya doya yaşaması hedefleniyor.