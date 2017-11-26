İzmitli 4 Bin Öğrenci Bursa’yı Gezdi

İzmit Belediyesi'nin öğrencilere yönelik Bursa kültür gezileri devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin öğrencilere yönelik Bursa kültür gezileri devam ediyor.

İzmit sınırları içindeki orta okul 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik kültür gezilerine şimdiye kadar 28 okuldan 4 binden fazla öğrencinin katıldığı kaydedildi. Özel olarak tasarlanan otobüs ile yapılan gezilere katılan öğrencilere başta tarihi Cumalıkızık köyü olmak üzere Tophane Parkı, Osmangazi, Orhangazi türbeleri, Ulu Cami, Koza Han, Bursa Kent Tarihi Müzesi, Yeşil Cami, Yeşil Türbe gezdiriliyor.

Yetkililer Bursa kültür gezilerinin eğitim sezonu sonuna kadar devam edeceğini söylediler. Geziye katılan öğrenciler de " bizlere bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederiz" dediler.