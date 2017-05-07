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İzmitli Kadınlar Haklarını Öğreniyor

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İzmitli Kadınlar Haklarını Öğreniyor
İzmit Belediyesi ve Kocaeli Barosu ortaklığında bir süre önce başlatılan kadın hakları bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Barosu ortaklığında bir süre önce başlatılan kadın hakları bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Şimdiye kadar 2 ayrı yerde yapılan bilgilendirme toplantısının üçüncüsü Orhan, Erenler ve 28 Haziran Mahallelerindeki kadınlar için gerçekleştirildi. Necati Gençoğlu Kültür Merkezinde yapılan toplantıda Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarından Damla Özen ve Merve Gürkan Tasalı, kadınlarla ilgili yürürlükte olan kanunlar, haklar, şiddet ve şiddete maruz kalma durumunda yapılacaklar konularında kadınlara bilgi verdi. Büyük bir ilgiyle takip edilen toplantıda Kocaeli Barosu avukatları, kadınların sorularını da cevaplandırdı. Toplantı sonunda kadınlara İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan kadın haklarıyla ilgili broşür dağıtıldı. Yetkililer bundan sonra ki toplantının Yenidoğan Kültür Merkezinde yapılacağını bildirdiler

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