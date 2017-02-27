İzmit’te 10 Bankamatik Yeri İhaleye Verilecek

İzmit Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerindeki bankamatik yerlerini ihaleyle kiraya verecek.

İzmit Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerindeki bankamatik yerlerini ihaleyle kiraya verecek.

İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Kuruçeşme Doğan Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bankamatik yeri aylık bin 700 lira muhammen bedelle, Yenidoğan Şeref Meydanındaki bankamatik yeri 100 lira, Gültepe Miralay Mümtaz Caddesi'ndeki bankamatik yeri 250 lira, Tepecik Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bankamatik yeri aylık 5 bin lira muhammen bedelle, Yahya Kaptan Mahallesi Akasyalar Caddesi'ndeki 4 adet bankamatik yeri her biri aylık bin 800 lira muhammen bedelle, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 2 adet bankamatik yeri de her biri aylık bin 700 lira muhammen bedelle 3 yıllığına kiraya verilecek. Kiralama ihalesinin 8 Mart Çarşamba günü gerçekleştirileceği ve ihaleyle ilgilenenlerin 7 Mart Salı günü saat 16.00'ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiği bildirildi.