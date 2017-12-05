İzmit’te Cenaze Yemekleri Denetlendi

İzmit Belediyesi'nin cenaze evlerine yemek temin eden firmanın imalathanesi denetlendi.

İzmit Belediyesi'nin cenaze evlerine yemek temin eden firmanın imalathanesi denetlendi.

Belediyenin Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından yemek temin eden firmanın Kartepe ilçesindeki imalathanesindeki denetime Kartepe Tarım İlçe Müdürlüğü ile Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de katıldı. İşyeri ruhsatı, hijyen, yemek menü gramajı ve çevre temizliği gibi konularda yapılan denetimlerde her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedildi. İzmit Belediyesi, yaklaşık 8 yıldan beri cenazesi olan evlere akşamları yemek hizmetinde bulunuyor. Belediyenin bu hizmetinden ayda ortalama 4 bin kişinin yararlandığı kaydedildi.