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İzmit’te Günde 350 Ton Çöp Toplanıyor

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İzmit’te Günde 350 Ton Çöp Toplanıyor
KOCAELİ(İHA) – İzmit'te günde ortalama 350 ton çöp toplandığı açıklandı.

KOCAELİ(İHA) – İzmit'te günde ortalama 350 ton çöp toplandığı açıklandı.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İzmit merkezdeki 50 mahalle ve 52 köydeki çöp toplama hizmeti 36 araç ve 100'den fazla personel ile yapılıyor. 7 gün 24 saat boyunca şehrin her bir noktasında temizlik hizmeti verildiğini söyleyen yetkililer, "Temizlik hizmetini sadece şehir merkezinde değil köylerde de vermekteyiz. Her gün 26'sı gündüz, 9'u da gece olmak üzere 36 adet çöp aracıyla 350 tondan fazla evsel atık toplanarak İZAYDAŞ'a götürülüyor. Daha temiz bir İzmit için gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz" dediler.

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