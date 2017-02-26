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İzmit’te Her Ay 150 Ton Cam Toplanıyor

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İzmit’te Her Ay 150 Ton Cam Toplanıyor
İzmit Belediyesi ilçe genelindeki geri dönüşüm ve atık toplama çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi ilçe genelindeki geri dönüşüm ve atık toplama çalışmalarına devam ediyor.

İzmit'te ayda ortalama 150 ton atık cam toplanarak geri dönüşümü sağlanıyor.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, şehrin 135 noktasına cam kumbaraları konulduğunu belirterek, "Doğada bazı maddelerin tamamı dönüştürülemezken camın tamamı kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden dönüştürülebilmektedir. Yapılan araştırmalara göre, geri dönüşmüş camı eritmek için gereken enerji yeni cam şişe yapmak için gereken hammaddeyi eritmekten daha azdır. Bir şişe geri dönüşümünden sağlanan enerji, bir televizyonu bir buçuk saat çalıştırmak için yeterlidir. Cam kum, soda ve kireç olmak üzere 3 maddeden oluşmaktadır. Bu malzemeler, bin 500 dereceye kadar ısıtılarak eritilir. Cam üretiminde ortaya çıkan gazlar ve sıvı atıklar mutlaka filtre ve arıtma işlemlerinden geçmektedir. Yüzde 100 oranında geri dönüşlü olan cam, çevreden toplanıp, renk ayrımı, temizleme, yıkama ve öğütme işlemlerinden geçtikten sonra yeniden üretime kazandırılır" dedi.

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