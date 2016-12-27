İzmit’te Mahalle İnceleme Gezileri Sürüyor

İzmit Belediyesi ilçe genelindeki mahalle inceleme gezilerine hız verdi.

İzmit Belediyesi ilçe genelindeki mahalle inceleme gezilerine hız verdi.

İzmit Belediyesi'nin ilçe genelindeki mahalle inceleme gezileri Gündoğdu mahallesinde devam etti. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, başkan yardımcısı Serkan Yeğnidemir ile daire müdürlerinin yer aldığı inceleme gezisinde Gündoğdu muhtarı Çetin Ersoy da yer aldı. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut ve beraberindekiler, cadde ve sokakları tek tek dolaşarak eksikleri yerinde tespit etti. İnceleme gezisinde, Gündoğdu İlkokulu top sahası ve basket sahasında onarım çalışmalarının yapılması ve yola parke döşenmesi planlamaya alınırken, Kocaçeşme caddesinde bulunan çeşmenin de mermerle kaplanması kararlaştırıldı.

Bulut ve beraberindekiler, bölgedeki esnafları da ziyaret ederek bol kazançlar dileğinde bulundular. Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Vekili İbrahim Bulut, mahalle konağı içinde bulunan İZMEK kursiyerlerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.