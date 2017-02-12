İzmit’te Okullara Kırtasiye Yardımı

İzmit Belediyesi'nin ambalaj atık toplama projesine destek olan okullara kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

İzmit Belediyesi'nin ambalaj atık toplama projesine destek olan okullara kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

İzmit Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen geri dönüşüm çalışmalarına destek olan 20 okula 3 bin adet fotokopi kağıdı verildi. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren yetkililer, "Geri dönüşüm projemize en büyük desteği okular sağlıyor. Okullara da yaptıkları destek karşılığında bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası, projektör, fotokopi kağıdı gibi yardımlarda bulunuyor. Böylelikle hem ülkemiz kazanıyor hem de okullarımız" dediler.