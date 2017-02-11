İzmit’te Okulların Eksikleri Gidiriliyor

İzmit Belediyesi'nin isteği ile kurulan Okul Hizmet Masası, ilçe genelinde bulunan 4 okulun eksiği giderdi.

İzmit Belediyesi'nin isteği ile kurulan Okul Hizmet Masası, ilçe genelinde bulunan 4 okulun eksiği giderdi.

Okul Hizmet Masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Topçular İlkokulu'nda 4 sınıfta boya badana işi, Gültepe'deki İnkılap İlkokulu'nda 16 sınıfta alçı işi, Tavşantepe İlkokulu'nda 30 adet dolabın montajı, Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kapı tamir işi yapıldı. Yetkililer, birim olarak okulların bir iş gününü geçmeyen tamir tadilat işini yaptıklarını söylediler.