İzmit’te Parklara Bahar Temizliği Yapılıyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanındaki parkları tek tek gezerek eksikleri tespit ettiler.

İzmit Belediyesi tarafından parklarda bahar temizliği yapılıyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanındaki parkları tek tek gezerek eksikleri tespit ettiler. Eksiklerin tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, parklardaki banklar, kamelyalar, oyun grupları ve korkuluklardaki eksikleri gidermeye başladı. Parklardaki bakım onarım çalışmalarının belirli bir program çerçevesinde devam ettiği bildirildi. Yetkililer, vatandaşlardan yapılan hizmetlere sahip çıkılmasını da istediler.