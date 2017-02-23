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İzmit’te Temizlik Personeline Sağlık Taraması

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İzmit’te Temizlik Personeline Sağlık Taraması
İzmit Belediyesi temizlik hizmetinde çalışan personelini sağlık taramasından geçirdi.

İzmit Belediyesi temizlik hizmetinde çalışan personelini sağlık taramasından geçirdi.

İzmit Belediyesinde temizlik işini yapan 408 personelin sağlık taraması Gültepe şantiyesinde gerçekleştirildi. Portlab Mobil Sağlık şirketince gerçekleştirilen sağlık taramasında personellerin tamamı tepeden tırnağa kontrolden geçti.

Yetkililer, iş güvenliği ve çalışan sağlığına büyük önem verdiklerini belirterek, "Katı atık toplama, süpürge, yıkama ve temizlik çalışmalarında görev yapan 408 personelimiz karşılaşacakları her türlü sağlık sorunlarına karşı 6 ayda bir genel sağlık kontrolünden geçiriliyor" dediler.

İzmit’te Temizlik Personeline Sağlık Taraması

İzmit’te Temizlik Personeline Sağlık Taraması

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