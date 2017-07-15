  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 24 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

İzne Gelen Asker Bıçaklı Saldırıda Ağır Yaralandı

» »
İzne Gelen Asker Bıçaklı Saldırıda Ağır Yaralandı
Konya'da izne gelen asker göğüsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Konya'da izne gelen asker göğüsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 02.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Alay Caddesi Tren Garı önünde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşinin düğünü için vatani görevini yaptığı birliğinden izin alarak gelen Osman B'nin de içinde bulunduğu 07 MHF 45 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Z. ile 34 TE 8739 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan T. trafikte tartıştı. Tartışma sırasında Ramazan T. elindeki bıçakla aracından inerek diğer araçta bulunan Murat Z., Veli M. ile Osman B.'yi kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucu Ramazan T. asker Osman B.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ramazan T. olayın hemen ardından Murat Z'nin aracının lastiklerini keserek olay yerinden kiralık olduğu öğrenilen araç ile kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı askerin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ramazan T.'yi yanındaki Ayşe Y. ile birlikte (31) yakaladı. Şahsın ilk ifadesinde, "Otomobili ile önüme kırdılar ben de gereğini yaptım" dediği ileri sürüldü. Ramazan T.'nin sağlık kontrolünde 1.60 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzne Gelen Asker Bıçaklı Saldırıda Ağır Yaralandı

İzne Gelen Asker Bıçaklı Saldırıda Ağır Yaralandı

İzne Gelen Asker Bıçaklı Saldırıda Ağır Yaralandı

İzne Gelen Asker Bıçaklı Saldırıda Ağır Yaralandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz Gecesi İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın O Gece Yaşadıkları Kamerada15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:48
  • Kapkaç Yaptı, Çeşmede Yüzünü Yıkarken Polise Yakalandı15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:33
  • Tunceli’de Bulunan Ceset, Kaçırılan Öğretmene Ait Çıktı15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:23
  • Fethiye’de Trafik Kazası: 1 Ölü15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:08
  • Gümüşhane’de Son 10 Günde 6 Kişi Doğada Kayboldu15 Temmuz 2017 Cumartesi 08:48
  • Aracını İşyerinin Önünde Bıraktı, Sabah Aracını Sulama Kanalından Aldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 08:28
  • Fetö’cü Generale Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası15 Temmuz 2017 Cumartesi 07:08
  • Lüks Otomobilde Kaçak Sigara Sevkıyatı15 Temmuz 2017 Cumartesi 01:43
  • Manisa’da Mahalleyi Ayağa Kaldıran İddia15 Temmuz 2017 Cumartesi 01:33
  • Otomobilin Çarptığı 16 Yaşındaki Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti15 Temmuz 2017 Cumartesi 01:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti