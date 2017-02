İznik Akademi’de 6. Ders Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop’tan

TÜGVA İznik İlçe Temsilciliğinin Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Kaymakamlığı, İznik Belediye Başkanlığı ve Genç Memur-Sen işbirliğiyle hayata...

TÜGVA İznik İlçe Temsilciliğinin Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Kaymakamlığı, İznik Belediye Başkanlığı ve Genç Memur-Sen işbirliğiyle hayata geçirdiği İznik Akademi'de 6. dersi Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop verdi.

İznik Busmek Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte mevcut sistemi sürücü adaylı arabaya benzeten Şentop, "Sürücü koltukta oturmuş direksiyonda gibi görünüyor. Ancak sağda oturan yönetiyor. Biz 2002'den bu yana yaptığımız hamlelerle sağda oturanı attık. Çünkü Türkiye'de aday sürücü hep devre dışı bırakılmıştı. 15 Temmuz'da da bunun bir örneğini gördük. Arabanın sağına oturup, direksiyondakini yönlendirmek istediler. Halkımızla birlikte bunları bir kez daha arabadan aşağıya attık. Biz bu vesayetçi anlayışı yok etmek için mücadele veriyoruz. Bu sistem bütünüyle Türkiye'yi daha ileriye götürecek, vesayeti kaldırıp, istikrarı sağlayacak bir sistemdir. 16 Nisan'da bu oylanacak" dedi.

Şentop, "Tartışırken fikir ayrılıkları olsa bile bilgi sahibi olmalıyız. Bilgi eksik ve yanlış olmasın. Türkiye'ye özgü bir anayasa hazırlanıyor. Federasyon yok. Üniter başkanlık modeli var. Yasama, yürütme ve yargı erkleri Osmanlı döneminde de tek merkezdeydi. Federasyon iddialarının aslı ve temeli yoktur. Hükümet bu değişiklikle birlikte sandıktan çıkacak. Sistemin en büyük farkı budur" diye konuştu.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ise, "1950 yıllarından bu yana her 10 yılda ya bir darbe veya balans ayarı vererek tankları sokaklarda yürüttüler. Her 10 yılda bir yapılan darbeler neticesinde Türkiye hep geri gitti. 2001 yılında cumhurbaşkanı ile başbakan bir söz düellosuna girdiler. Sabah kalktığımızda yüzde 40 devalüasyon yapılmıştı, 100 lira 60 liraya düşmüştü. 100 liralık borcumuzda 140 lira olmuştu. Birçoğunuz bunları çok iyi hatırlıyorsunuz. Birçok esnaf kardeşimiz silindi gitti bu bir gecelik darbeden dolayı. İşte sevgili dostlar 16 Nisan bu bir milattır. Diriliş hamlesini gerçekleştirmek üzere olan hükümetimiz, inşallah 16 Nisan'da sizlerin vereceği güçlü bir evet ile güçlenecek, yeniden dirilişle emin adımlarla ilerleyecek. Geçmişte yaşanan darbeler, koalisyonlar oluşmayacak. Her koalisyon hükümetten bir şeyler götürüyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın" dedi.