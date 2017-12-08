İznik Huzurevi’nde Yaşlılar Aileleriyle Beraber Kalacak

Bursa'nın İznik ilçesinde inşaatı bitme aşamasına gelen huzurevinde, yapılacak ilave binayla bakıma muhtaç aileler de kalabilecek.

Bursa'nın İznik ilçesinde inşaatı bitme aşamasına gelen huzurevinde, yapılacak ilave binayla bakıma muhtaç aileler de kalabilecek.

Selçuk Mahallesi Üyecik mevkiinde yapımına başlanan İznik Belediyesi Ülker Aktar Huzurevi inşaatında çalışmalarda sona yaklaşıldı. Bir araya gelen Belediye Başkanı Osman Sargın ve iş adamı Yahya Şükrü Gürün'den bir müjde daha geldi. Ağustos ayında temeli atılan huzurevi gerek inşası ve gerekse bünyesinde barındıracağı hizmetleriyle gölgenin örnek huzurevi olacak.

Osman Sargın, "İlçemizde bakıma muhtaç yaşlı ailelerin birlikte konaklayabileceği bir yere ihtiyacı vardı. Huzurevine böyle bir yerin inşa edilmesi talebini hayırsever adamı Yahya Şükrü Gürün'e ilettik. İşadamımız 6 aileyi barındıracak bir yeri daha yapma sözü verdi. Allah nasip ederse mayıs ayına kadar bitirecek şekilde çalışacağız" dedi.