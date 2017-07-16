İznik Küllerinden Doğuyor

İznik'in tarihi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bir bir hayat buluyor.

İznik'in tarihi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bir bir hayat buluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen yaklaşık 650 yıllık İznik Yeşil Cami'nin önündeki 18 bin metrekare civarındaki alan, ayrıcalıklı kentsel tasarım projesi ile tarihi konseptine uygun hale geliyor.

Tarihi ve kültürel mirasa yaptığı yatırımlarla Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki rotayı şimdi de İznik'e çevirdi. Halen aday listede olan 4 medeniyete ev sahipliği yapan İznik'in de Dünya Mirası Listesi'ne girmesi amacıyla surların ayağa kaldırılmasından Roma Tiyatrosuna, çini fırınlarından Osmanlı eserlerine kadar tüm tarihi eserleri ayağa kaldırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, restorasyonu tamamlanan İznik Yeşil Cami'nin bulunduğu alana bir kentsel tasarım projesi kazandırıyor. İmalatın başladığı çalışmalar kapsamında yaklaşık 18 bin metrekare alana ayrıcalıklı bir kentsel tasarım projesi uygulanacak.

İznik'e değer katacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile birlikte İznik Yeşil Cami çevre düzenleme projesini yerinde inceledi. Tarihi ve kültürel birikimin Bursa'nın en büyük avantajı olduğunu ve bu eserleri ayağa kaldırarak ecdada olan vefa borcunu ödemeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Altepe, "İznik, Bitinya, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı devletlerine ev sahipliği yapmış ve tüm bu medeniyetlerini izlerini taşıyan önemli bir ilçemiz. Bu eserlerden en önemlisi merkezde bulunan yaklaşık 650 yıllık Yeşil Cami'ydi. Yeşil Cami'nin restorasyonunu tamamlamıştık. Şimdi de Yeşil Cami çevresindeki yaklaşık 18 bin metrekarelik alını yeniden düzenliyoruz. Yaklaşık 6 milyon liraya mal olacak güzel bir kentsel tasarım projesi uygulayacağız. Halkımız için oturma alanları, yeşil alanları, rekreasyon düzenlemeleriyle bu alan hem Yeşil Cami'ye yakışır hale gelecek hem de İznik'e değer katacak" diye konuştu.

"Hayalimizi Büyükşehir gerçekleştiriyor"

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ise, proje kapsamında Yeşil Cami, Nilüfer Hatun Camii ve Şeyh Kudbettin Camii'nin aynı konsept içinde değerlendirildiğini belirterek, "Yeşil Cami meydanı yeni yüze kavuşuyor. Vatandaşlarımızın rahatlıkla oturabileceği kafeterya, alışveriş merkezi ve şadırvanla 18 bin metrekarelik alanda güzel bir çalışma yapılıyor. Yeşil Cami tarihi hüviyetine kavuşmuş oluyor. Biz hayal ediyoruz, Büyükşehir Belediyemiz gerçekleştiriyor. Destekleri nedeniyle Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.