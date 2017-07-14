İznik Şehitliği’nde Anlamlı Tören

Bursa'nın İznik ilçesinde 15 Temmuz destanının yıl dönümünde şehitlik ziyaret edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 15 Temmuz destanının yıl dönümünde şehitlik ziyaret edildi.

Milli sahip çıkan milletin demokrasi zaferi ile taçlandırdığı 15 Temmuz destanı, İznik'te anma programları ile bir kez daha yaşanıyor. İznik Şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Ziyarete İznik Kaymakam V.Suat Seyitoğlu, , Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Karadağ, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Sargın, "Bugün bir destanın,15 Temmuz'un arifesindeyiz. Bundan tam 1 yıl evvel Türkiye üzerinde kötü emelleri bulunan bir takım güçler Türkiye'yi tarih sahnesinden silmek ve bölmek, parçalamak, yok etmek üzere yüz yıllardır yapmış oldukları hesabın başlarına döndüğü günün arifesi. 15 Temmuz Türkiye için kötü emelleri olan insanların o gece asker kılığı içerisindeki teröristlerin halka işkence, zülüm ettikleri gece. Ama o gece fatihlerin torunları, karadan gemileri yürütüp İstanbul'u feth edenlerin torunları, Çanakkale ruhu ile ortaya çıkıp onların hesaplarını başlarına geçirdiler.15 Temmuz Türkiye'nin yeniden var oluşu ve yeniden dirilişinin miladıdır. Hiç bir güç ve terör örgütleri artık bu ülkede kötü hesaplar yapamayacaklar. Yapılan bütün hesaplar onların başlarına geçirilecektir" dedi.