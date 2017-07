İznik Tek Yürek Oldu

Milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin Demokrasi Zaferi ile taçlandırdığı 15 Temmuz Destanı, İznik Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen coşku ve...

Milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin Demokrasi Zaferi ile taçlandırdığı 15 Temmuz Destanı, İznik Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen coşku ve heyecan dolu programın ardından demokrasi nöbetleriyle devam ediyor.

15 Temmuz Destanı Etkinliği ve Demokrasi Nöbetine İznik Kaymakam V.Suat Seyitoğlu, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Cumhuriyet Savcısı Sertaç Bozkurt, Ak Parti İznik İlçe Başkanı Tamer Mahmut Hersek, Mhp İlçe Başkanı Hüseyin Çetin, Binbaşı Fırat Toprak, Emniyet Müdürü Bedri Yaman, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Semerci ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ile oda ve siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, çok sayıda İznikli vatandaşlar katıldı.

Etkinlik Eşrefzade Camii İmam Hatibi Recep Topçuoğlu, Osman Bostancı ve Cumali Baktemur tarafından okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlarken, İznik Müftü Vekili Faruk Davarcı tarafından hatim duası gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İznik Belediyesi Mehter Takımı verdiği muhteşem konser ile alanda bulunan kalabalığı coşturdu.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın 15 Temmuz Destanı ile ilgili gecede gerçekleştirdiği konuşmada "Tankın, tüfeğin, uçağın karşısında sadece ve sadece imanı ile- inancıyla-yüreğiyle dikilen 15 Temmuz Darbe girişimini bozguna uğratan, günlerce sokakları, meydanları boş bırakmayan, istiklaline ve istikbaline sahip çıkma konusunda kararlılığını ortaya koyan tüm yurttaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Medeniyetlerin başkenti İznik'ten " Gün İradeye Sahip Çıkma Günüdür" diyerek, meydanları boş bırakmayan terör örgütü hainlerini hezimete uğratan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan Rahmet diliyorum. Rabbim onları şefkatiyle, merhametiyle kuşatsın. Peygamber Efendimize komşu eylesin. Yarılarımıza, kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, kararlı ve dik duruşları ile tarih yazan şehitlerimiz ve gazilerimizin kalplerimizdeki mümtaz yerleri daima muhafaza edilecektir. Artık her yıl 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Günü'nde kendilerini hasseten yad edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız.15 temmuz gecesi tıpkı 1331 yılında İznik" in fethinde, tıpkı Çanakkale" deki gibi tıpkı İstiklal Harbi" mizdeki gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç çapulcuya çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı.Bu darbe girişiminde tıpkı 1000 yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi 717 yıl evvel Söğüt'te olduğu gibi 563 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını hayat alanı olmanın ötesinde bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusunda kararlığını ortaya koymuştur. Milletimiz, bu ülkeye kendisine yar etmemek için saldıranlara karşı 100yıl önce Çanakkale'de-Dumlupınar'da ne cevap vermiş se 15 Temmuz " da da aynı cevabı vermiştir. 15 Temmuz, bin yıllık siyasi tarihimizin Malazgirt" ten beri verdiğimiz mücadelenin bir özetidir. Bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz, darbe yapan bir milletin hikayesi, bir milletin uyanışıdır. 15 Temmuz, ezanların susturulduğu, darbelerden darbelerin susturulduğu ezanlara kavuşmasıdır. 15 Temmuz, biz olduğumuzun , yürek yüreğe olduğumuzun, omuz omuza verdiğimizin, millet olduğumuzun, Anadolu olduğumuzun ilanıdır. 15 Temmuz , bir meydan okumadır. Vatan kavramının 21.yüzyıla taşınan anlamıdır. İhanet damarına indirilen en büyük darbedir.15 Temmuz, artık geri dönmeyeceğimizi gerekirse binlerce şehit verip , yolumuza devam edeceğimizin,garnizon devletlerine kulak asmayacağımızın bir dünyaya duyurulmasıdır. 15 Temmuz Amerika'sı-Almanı-İngiliz'i dahil içerideki vatan hainlerine karşı verdiğimiz son İstiklal Savaşıdır.15 Temmuz yüzyılın mücadelesini bir geceye sığdırdığımız tarih yapıcı rolümüze geri döndüğümüz, "Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan "Liderliğine inanıp sokaklara sahip çıktığımız gündür.15 Temmuz ülkesini satanlara, milletini satanlara Çanakkale değerlerini satanlara, tarihini ve onurunu satanlara Çanakkale ruhu ile cemaat adı altındaki terör örgütünün - bu ülke hakkında kötü niyetleri olanların tarihe gömüldüğü gündür. Milletimiz müsterih olsun Türkiye tekrar örgütleri vasıtasıyla önüne kurulan tuzakları birer birer bozarak üstesinden geldiği her saldırıdan güçlenerek çıkmaktadır. Çünkü onların bir hesabı varsa Allah" ında bir hesabı var. Sözlerime son verirken 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Gazilerimize şifalar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin"dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle konuşmasında başlayan İznik Kaymakam V. Suat Seyitoğlu, "Yenişehir ilçemizden sizlere getirdiğim selamı iletmek istiyorum. Burada ki coşkuyu ve kalabalığı görünce heyecanlandım. Aslında Mehmet Akif dizelerinde açık bir şekilde anlatıyor, bu toprakların ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu. Milletimiz bu dizlerden aldığı güç ve ilham ile 15 Temmuz 2016 da hainlerin karşısında dikilerek bir destan yazdı.Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldıkları talimat ile evlerinde anneleri, eşleri ve çocuklarıyla helalleşerek sokaklara, meydanlara koşan, meydanlarda, tanka, tüfeğe karşı dimdik göğsünü siper eden bu millet darbecilere karşı mücadelesini gösterdi" dedi.

Etkinlikte Ömer Halisdemir'i canlandırarak "30 Kuş" adlı şiiri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Fatih Özdemir okurken, İznik Gençlik Meclisi'nden Mete Alp ise 15 Temmuz şiirini seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuşmasının başlamasıyla İznik Milli İrade Meydanı'ndan canlı olarak izlendi.

00.13'te ülke genelinde 90 bin camiden yükselen sela seslerinin ardından Demokrasi Nöbetleri sabah ezanlarına kadar devam etti.İznik Milli İrade Meydanı'nda nöbetlerini icra eden vatandaşlara kurumlar ve esnaflar tarafından ikramlarda bulunuldu.