  • BIST 87.477
  • Altın 148,229
  • Dolar 3,7393
  • Euro 3,9935
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

İznik’e Kültür Merkezi Ve Huzurevi

» »
İznik’e Kültür Merkezi Ve Huzurevi
Belediye Başkanı Osman Sargın'ın başkanlığında toplanan meclis 14 gündem maddesini görüştü.

İznik Belediyesi Meclisinin şubat ayı toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Osman Sargın'ın başkanlığında toplanan meclis 14 gündem maddesini görüştü. Sargın, "Sazlık yangını ile araştırmalar devam ediyor. ve İznik'te 14 yangın vanası var. Hepsi çalışıyor. Sokak hayvanları üzerinden İznik'i kirletmek isteyenler var. Yasa gereği bir veteriner almdık. Yaşanan olaylar hakkında gerekli çalışmalar sürüyor. Yaptığımız hizmetlerde her birinizin katkısı büyük. Ankara görüşmelerimizde kültür merkezi projesine destek geldi. İnşallah belediye hizmet binası ve kültür merkezi, huzurevi projeleri mayıs ayı sonunda tamamlanacak. Sahil çalışmalarımız devam ediyor. Kumsallarımız ve yeşil alanlarımız artıyor. Gelecekte hep birlikte bu eserler ile iftihar edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi sizlerle birlikte İznik'i imar ediyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün 2017 Kursları Başladı07 Şubat 2017 Salı 17:28
  • Van’dan Halep Halkına Yardım Eli07 Şubat 2017 Salı 17:23
  • Kentte Yaşanan İki Günlük Su Kesintisine İlişkin Açıklama Yapan Başkan Saygılı;07 Şubat 2017 Salı 17:23
  • Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası Aydın’da Yapılacak07 Şubat 2017 Salı 17:18
  • Bolu Zabıtası’ndan Miniklere Trafik Dersi07 Şubat 2017 Salı 17:18
  • Turgutlu Belediyesi’ne Araç Takviyesi07 Şubat 2017 Salı 17:18
  • Yeni Malatyaspor U21 Takımı Denizli Maçından 3 Puan Hedefliyor07 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Entegre Çevre Tesisi İnşaatı Büyük Bir Hızla Devam Ediyor07 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Başkan Çelik Kiraz Tüccarları İle Buluştu07 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Olimpik Havuzun Tamamlanması İçin Yeniden İhaleye Gidilecek07 Şubat 2017 Salı 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti