Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlık suçlarından iki kişi tutuklandı. 6-8 aralık tarihlerinde Selçuk ve Yeni mahallede iki ayrı ikamete giren hırsız yada hırsızlar, 80 litre zeytin yağı, bakır kablo ve sırt tulumbası çaldı. Olayı araştıran İznik emniyet müdürlüğü ekipleri, dün şüpheli M. B'yi (28), Selçuk mahallesinde ki adresinde kıstırdı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.B, bu akşam çıkarıldığı mahkemece hırsızlık suçundan tutuklandı. Öte yandan dün gece Beyler mahallesinde bulunan bir hafriyat şirketinin otoparkından araç çalmak üzere olan bir kişi suç üstü yakalandı. Uyuşturucu kullandığı öğrenilen V.Ç (37), gözaltına alındı. adliyeye çıkartılan zanlı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık suçlarından tutuklanan iki kişi ceza evine gönderildi.
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İznik’te Hırsızlar Zeytinyağı Çaldı
Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlık suçlarından iki kişi tutuklandı.
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