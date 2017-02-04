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İznik’te Sazlık Yangını

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İznik’te Sazlık Yangını
Bursa'nın İznik ilçesinde büyük bir sazlık alanda yangın çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde büyük bir sazlık alanda yangın çıktı.

Boyalıca-İznik sahili Kumbaşı mevkinde yaklaşık 50 dönüm sazlık yandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken lodosun etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına olay yerine kısa sürede gelen İznik ve Orhangazi ilçelerine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bölgede yaşayan doğal hayata ait kuşlar ve yaban hayvanlarının sazlığı terk ettiği gözlendi.Söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede büyük bir alan küle döndü.

İznik’te Sazlık Yangını

İznik’te Sazlık Yangını

İznik’te Sazlık Yangını

İznik’te Sazlık Yangını

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