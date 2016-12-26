İznik’ten Halep’e Yardım Tır’ı

İçinde gıda, giyim, temizlik ve ev eşyalarından oluşan yardım TIR'ı iznik'ten dualarla uğurlandı.

Bursa'nın İznik ilçesinden Halep'e yardım TIR'ı gönderildi.

İçinde gıda, giyim, temizlik ve ev eşyalarından oluşan yardım TIR'ı iznik'ten dualarla uğurlandı. Dörtyol'daki uğurlama törenine Kaymakam Ali Hamza Pehlivan, Belediye Bakanı Osman Sargın, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Diyanet Vakfı ve İznik Müftülüğü'nün organizasyonu ile yaklaşık bir haftadır İznik'te üç bölgede yardım toplandığı bildirildi.

Müftü Veli Vehbi Bardakçı, Halep'te bomba ve kurşunların yanı sıra kara kışla mücadele eden mazlumlar için herkesin elinden gelen yardımı yapması gerektiğini söyledi.