İzsu’dan Yeni Bir İhale Daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla'nın Bademler ve Ovacık mahallelerinin eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu şebekesini yenilemek için ihaleye çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla'nın Bademler ve Ovacık mahallelerinin eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu şebekesini yenilemek için ihaleye çıkıyor.

İzmir'in turistik ilçesi Urla, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünün yatırımlarıyla sağlıklı altyapıya kavuştu. 13 yılda 74.3 milyon liralık yatırımla ilçenin başta evsel atık su sorunu çözülürken, sağlıklı su ve kanal alt yapısı oluşturuldu; açılan yeni kuyularla su sıkıntısı ortadan kaldırıldı. İlçede yatırımlarına hız kesmeden devam eden İZSU, son olarak Bademler ve Ovacık Mahallerinin içme suyu şebekelerini yenilemek için de ihaleye çıkma kararı aldı.

İZSU, Ovacık'ta kuyu ile terfi hattı yaparken, hem Bademler'de de Olukboğazı ile Tekebaşı kaynaklarının iletim hatlarını hem de mevcut kuyu ile depo arasındaki şebeke hatlarını yenilenecek. Bademler'de bir adet su deposu inşa edilecek. İki mahallede toplam 30 kilometre uzunluğunda içme suyu imalatı yapılacak. Özellikle yaz aylarında eskiyen ve kaçaklara neden olan iletim ve şebeke hatları nedeniyle su sıkıntısı yaşayan Bademler ve Ovacık Mahalleleri, sağlıklı ve kesintisiz bol suya kavuşacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak çalışmalar 300 günde bitirilecek.