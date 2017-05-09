Jakarta Valisi Ahok, İslam Dinine Hakaretten İki Yıl Hapse Mahkum Oldu

Endenozya'nın başkenti Jakarta'nın görevi bırakacak olan valisi Çin asıllı Ahok, dine hakaretten ve şiddeti körüklemekten suçlu bulunarak iki yıllık...

Endenozya'nın başkenti Jakarta'nın görevi bırakacak olan valisi Çin asıllı Ahok, dine hakaretten ve şiddeti körüklemekten suçlu bulunarak iki yıllık hapse mahkum oldu. Jakarta sokakları karıştı. Cezaya az bulanlarla çok bulanlar sokaklara çıktı. 15 bin polis güvenliği sağlamakla görevlendirildi.

Çin kökenli ve Hristiyan olan Ahok olarak da bilinen Jakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama, bir seçim kampanyası konuşmasında İslama hakaret etmekten suçlu bulunarak iki yıl hapse mahkum edildi.

Kararın okunmasının ardından Purnama gözaltına alındı. Purnama, İslama hakaret iddiasını reddederek temyize başvuracağını söyledi.

Purname'nin gözaltına alınmasından sonra yardımcısı Djarot Saiful Hidayat'in görev döneminin sona ereceği Ekim ayının sonuna kadar görevi devralacağı belirtildi.

Punama duruşmalar süresinde suçlamaları reddetmekle birlikle sözleri için özür diledi. Karardan önce Purnama lehinde ve aleyhinde olan göstericiler mahkeme önünde toplandı. Bir grup berat etmesini isterken, karşıt olanlar daha uzun süreli hapis isteğinde bulundu.

Karardan hayal kırıklığına uğrayanlar asılmasını istedi. Gösterilerin yapıldığı meydanlarda 15 bin civarında güvenlik personeli ve asker ve zırhlı araçlar güvenlik önlemi aldı.