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James Mattis: "Kuzey Kore’ye Askeri Seçenek Var Ama Ayrıntılara Girmeyeceğim"

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James Mattis: "Kuzey Kore’ye Askeri Seçenek Var Ama Ayrıntılara Girmeyeceğim"
ABD Savunma James Mattis, "Kuzey Kore'ye askeri seçenek var ama ayrıntılara girmeyeceğim" dedi.

ABD Savunma James Mattis, "Kuzey Kore'ye askeri seçenek var ama ayrıntılara girmeyeceğim" dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, askeri seçeneklerin devreye Kuzey Kore'ye girebileceği hakkında imada bulundu, ancak ne tür seçenekler olduğu konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındığı belirtildi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Nikki Haley ise yaptığı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin nükleer programını içeren seçeneklerin tükendiğini ve ABD'nin konuyu Pentagon'a çevirmek zorunda kalabileceğini" söyledi. Haley, "Kore yarımadasında meydana gelen Kore savaşında 50 binden fazla Amerikalı ve milyonlarca Koreli hayatını kaybetti. 1950-53 yıllarında Kore Savaşı'ndan bu yana bölgede tekrardan kan dökülmesine neden olabilir. Seul'un nükleer silahların ve konvansiyonel silahların ötesinde daha büyük bir kimyasal ve biyolojik silah bulundurduğuna inanılıyor" dedi.

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