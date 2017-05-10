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Jammerlı Hırsızlar Yakalandı

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Jammerlı Hırsızlar Yakalandı
Kahramanmaraş'ta sinyal kesici jammer ile otomobilleri soyan şebeke elemanları, son işlerinde suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta sinyal kesici jammer ile otomobilleri soyan şebeke elemanları, son işlerinde suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik, Dolandırıcılık ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, banka takipli hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şebeke üyelerinden ikisini takibe aldı. Kısa süreli takip sonrası polisi fark eden şüpheliler kaçmaya başladı. Şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İl merkezi ve çevre illerde 5 olay gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin sinyal kesici jammer kullanarak araçların kapılarının açık kalmalarını sağladıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şebeke üyelerinden Mesut B. (20) ile Gökhan K. (19), Necip Fazıl Şehir Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen şebeke üyeleri Mesut B'nin 20, Gökhan K.'nin 6 adet suç kaydı olduğu ve arandıkları belirlendi.

"Sanki cinayet işledik"

Suçüstü yakalanan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, çok sayıda sahte plaka, oto anahtarı ele geçirilirken şahısların sinyal kesici jammer sistemiyle değişik tarihlerde aynı yöntemle yaklaşık 200 bin TL hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Hastane sevki sırasında şüphelilerden birisinin, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Ne var ki çekiyorsun, sanki cinayet işledik" diye tepki göstermesi dikkat çekti.

Jammerlı Hırsızlar Yakalandı

Jammerlı Hırsızlar Yakalandı

Jammerlı Hırsızlar Yakalandı

Jammerlı Hırsızlar Yakalandı

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