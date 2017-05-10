Jandarma 3 Eve Yaptığı Baskında Eroin Ele Geçirdi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde jandarma tarafından 3 eve yapılan baskında, 30 adet küçük kağıtlara sarılı paketler halinde 18 gram eroin ile birlikte 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, operasyonun Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yapıldığı belirtildi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri köydeki 3 farklı eve baskın yaptı. Yapılan aramalarda ise 30 adet küçük kağıtlara sarılı paketler halinde 18 gram eroin ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevine gönderildiği ifade edildi.
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