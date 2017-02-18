Jandarma 47 Kilo Eroin Ele Geçirdi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde 47 kilo 925 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler tarafından Van-Hakkari karayolu Çamlık mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında durdurulan bir araçta 47 kilo 925 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 3 şahıstan 2'si tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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