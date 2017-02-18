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Jandarma 47 Kilo Eroin Ele Geçirdi

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Jandarma 47 Kilo Eroin Ele Geçirdi
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde 47 kilo 925 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde 47 kilo 925 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler tarafından Van-Hakkari karayolu Çamlık mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında durdurulan bir araçta 47 kilo 925 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 3 şahıstan 2'si tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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