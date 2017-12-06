Jandarma Ekipleri Zehir Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sakarya merkezli toplam 3 ilde 2 ayda uyuşturucu kapsamında 10 şahsı yakalarken, çok sayıda da uyuşturucu madde...

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sakarya merkezli toplam 3 ilde 2 ayda uyuşturucu kapsamında 10 şahsı yakalarken, çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirdi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma neticesinde son iki ayda yaptıkları planlı faaliyet kapsamında Sakarya merkezli Çankırı ve İstanbul illerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler iki ayda yaptıkları aramada toplam 5 bin 530 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 kilogram 200 gram skunk maddesi, 32 gram kokain maddesi ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi .