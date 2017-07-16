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Jandarma Ekiplerince Esrar Maddesi Ele Geçirildi

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Jandarma Ekiplerince Esrar Maddesi Ele Geçirildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriyede kırsal alanda esrar maddesi kullanan iki şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriyede kırsal alanda esrar maddesi kullanan iki şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan yol emniyeti ve kontrol devriyesinde Türmüz Köyü Tepesi mevkiinde önlerinde esrar maddesi içiminde kullanılan bir adet düzenek bulunan G.E., ve M.K'yı jandarma ekipleri inceledi. Yapılan incelemeler kapsamında şahısların oturdukları yerde bir poşet içerisine gizlenmiş 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınırken her iki şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar cumhuriyet savcısının talimatıyla alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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