Jandarma Ekiplerinden Çevreyi Kirletenlere Ceza

D-650 Karayolunda çevre kirliliği oluşturanlara yönelik çalışma başlatan Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişi hakkında yasal işlem...

D-650 Karayolunda çevre kirliliği oluşturanlara yönelik çalışma başlatan Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

D-650 karayolu kenarına otobüsler tarafından çöp bırakıldığı ihbarını alan Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları incelemelerde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsün muavini olarak görev yapan R.K.'nin yol kenarına çöp bıraktığını tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekiplerince R.K. isimli şahsa hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. Maddesi gereği 203 lira idari para cezası uygulandı.