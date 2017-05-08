Jandarma Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütüne finansal destek sağlamak amacıyla yurt dışına kaçırılmak istendiği öğrenilen 41...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütüne finansal destek sağlamak amacıyla yurt dışına kaçırılmak istendiği öğrenilen 41 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'nın desteğiyle İran- Irak sınır hattından Hakkari Dağlıca bölgesine girişi sağlanan yüksek miktarda uyuşturucu maddenin İstanbul'dan yurt dışına çıkarılacağı bilgisi edindi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler M.A. isimli bir şahsı takibe aldı. Şüpheli M.A.nın uyuşturucu maddeyi sakladığı Tekirdağ Çerkezköy'den İstanbul'a getireceğinin öğrenilmesi üzerine, söz konusu araç jandarma tarafından fiziki takibe alındı.

Aramalara detektör köpek "Avcı" destek verdi

Şüpheli araca İstanbul TEM Otoyolu Kınalı gişelerinde baskın yapıldı. Durdurulan aracın bagajında 3 adet çanta içeresinde preslenmiş vaziyette 41 kilogram eroin ele geçirildi. Aramalarda Avcı isimli detektör köpek de jandarma ekiplerine yardım etti.

Öte yandan uyuşturucu maddenin terör örgütüne finansal destek sağlamak üzere yurt dışına kaçırılmak istendiği öğrenildi.

Operasyon anı kamerada

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde ekiplerin şüpheli aracı takip ettiği anlar görülüyor. Ardından ekipler şüpheli aracı durdurarak aramalar yapıyor.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.A isimli şahıs ise yapılan sorgulamasını müteakip adliyeye sevk edildi. .

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.