  • BIST 94.342
  • Altın 140,537
  • Dolar 3,5536
  • Euro 3,8895
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 19 °C

Jandarma Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu

» »
Jandarma Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütüne finansal destek sağlamak amacıyla yurt dışına kaçırılmak istendiği öğrenilen 41...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütüne finansal destek sağlamak amacıyla yurt dışına kaçırılmak istendiği öğrenilen 41 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'nın desteğiyle İran- Irak sınır hattından Hakkari Dağlıca bölgesine girişi sağlanan yüksek miktarda uyuşturucu maddenin İstanbul'dan yurt dışına çıkarılacağı bilgisi edindi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler M.A. isimli bir şahsı takibe aldı. Şüpheli M.A.nın uyuşturucu maddeyi sakladığı Tekirdağ Çerkezköy'den İstanbul'a getireceğinin öğrenilmesi üzerine, söz konusu araç jandarma tarafından fiziki takibe alındı.

Aramalara detektör köpek "Avcı" destek verdi

Şüpheli araca İstanbul TEM Otoyolu Kınalı gişelerinde baskın yapıldı. Durdurulan aracın bagajında 3 adet çanta içeresinde preslenmiş vaziyette 41 kilogram eroin ele geçirildi. Aramalarda Avcı isimli detektör köpek de jandarma ekiplerine yardım etti.

Öte yandan uyuşturucu maddenin terör örgütüne finansal destek sağlamak üzere yurt dışına kaçırılmak istendiği öğrenildi.

Operasyon anı kamerada

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde ekiplerin şüpheli aracı takip ettiği anlar görülüyor. Ardından ekipler şüpheli aracı durdurarak aramalar yapıyor.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.A isimli şahıs ise yapılan sorgulamasını müteakip adliyeye sevk edildi. .

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siirt’te 8 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Failleri Yakalandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:28
  • Batman Ve Şanlıurfa’da Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:25
  • Kocaeli’de Fetö Operasyonu: 23 Kişi Adliyede08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:25
  • Yaralı Taşırken Ambulansla Çarpıştı08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:25
  • Çanakkale’de Fetö Operasyonu08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:19
  • Bilecik’te Fetö’nün ’Mahrem İmamları’ Adliye Sevk Edildi08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:19
  • Kilyos Açıklarında Batan Rus Donanmasına Bağlı Gemiye Ait 20 El Bombası Ele Geçirildi08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:19
  • 10 Adrese 200 Polisle Operasyon: 12 Gözaltı08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:03
  • Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:03
  • Suriyeli Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti