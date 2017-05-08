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Jandarma Halkın Huzuru İçin Görev Başında

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Jandarma Halkın Huzuru İçin Görev Başında
Kütahya'nın Emet ilçesi Yenice köy Hıdrellez şenlikleri için binlerce kişi Tahtalı Göledi mesire alanına akın ederken, halkın huzuru için yaklaşık...

Kütahya'nın Emet ilçesi Yenice köy Hıdrellez şenlikleri için binlerce kişi Tahtalı Göledi mesire alanına akın ederken, halkın huzuru için yaklaşık 100'e yakın jandarma güvenlik görevlisi ve trafik ekipleri gün boyu görev başında idi.

Geleneksel Emet Yenice köy Hıdırlellez Şenlikleri için başta Emet ve Hisarcık ilçeleri olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda vatandaş Tahtalı Göledi mesire alanına akın etti. Günler öncesinde hazırlıklar başlayan şenlikler için olağanüstü tedbirler alındı.

Halkın huzurlu bir ortamda şenliklere katılımın sağlanması adına Emet Jandarma Komutanlığı civar ilçelerden takviyeler ile 100'e yakın personel ile görev aldı. Gölede giden yolda 4-5 noktada kontrollü geçiş sağlayan ekipler gün boyunca da şenliklerin yapıldığı alanda devriye gezerek, asayişi sağladı.

Sabahın erken saatlerine itibaren yoğun araç trafiğinin yaşandığı güzergahta jandarma ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlar gün boyunca mesire alanında asayiş kontrolü sağlayan jandarma ekiplerine teşekkür ederken, huzur içinde piknik yapmanın keyfini yaşadılar. Yenice köy muhtarı Akın Gürkan, İlçe Jandarma Komutanlığına gösterdikleri hassasiyet ve yoğun mesai için teşekkür etti.(EFE)

Jandarma Halkın Huzuru İçin Görev Başında

Jandarma Halkın Huzuru İçin Görev Başında

Jandarma Halkın Huzuru İçin Görev Başında

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