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Jandarma Karakoluna Şehidin İsmi Verildi

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Jandarma Karakoluna Şehidin İsmi Verildi
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde bulunan Kalecik Jandarma Karakoluna, Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı adı verildi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde bulunan Kalecik Jandarma Karakoluna, Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı adı verildi.

Düzenlenen törene Vali Kerem Al, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Hasanbeyli Kaymakam vekili ve Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve şehidin yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törenin devamında, 1 Temmuz 1881 yılında Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyünde doğan ve karakola ismi verilen ve 5 Mart 1915 tarihinde Çanakkale'de şehit düşen Çil Ahmet Oğlu Şehit Ali'nin özgeçmişi okundu.

Daha sonra Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı tabelasının açılışı yapıldı. Vali Kerem Al, Şehidin törende bulunan yakınları ile görüşerek, Şehide Allah'tan rahmet diledi. Tören sonunda Vali Al, Şehit yakını Lütfi Özkan'a plaket verdi.

Jandarma Karakoluna Şehidin İsmi Verildi

Jandarma Karakoluna Şehidin İsmi Verildi

Jandarma Karakoluna Şehidin İsmi Verildi

Jandarma Karakoluna Şehidin İsmi Verildi

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