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Jandarma Komutanlığı Servis Araçlarını Denetledi

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Jandarma Komutanlığı Servis Araçlarını Denetledi
Kula İlçe Jandarma trafik ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları ile mahalle yollarında denetimlerini artırarak, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında taşımalı...

Kula İlçe Jandarma trafik ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları ile mahalle yollarında denetimlerini artırarak, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında taşıma servislerine ve servis şoförlerine denetimler yaptı.

Jandarma ekipleri denetimlerde, belde ve mahallelerden ilçe merkezine ve mahallelerde bulunan okullara öğrenci taşıyan servis araçlarındaki eksik belgelerin olup olmadığı fazla yolcu taşımacılığı yapılıp yapılmadığının kontrolleri yapıldı. Ekipler, trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Denetimlerin daha da arttırılacağı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı kontroller ise öğrenci velileri ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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