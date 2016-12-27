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Jandarma Kurtarmasıyla Hem Kendi Hem De Doğmamış Bebeği Ölecekti

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Jandarma Kurtarmasıyla Hem Kendi Hem De Doğmamış Bebeği Ölecekti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmek isterken Jandarma tarafından kurtarılan 260 kaçak göçmen arasında bulunan Filistinli...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmek isterken Jandarma tarafından kurtarılan 260 kaçak göçmen arasında bulunan Filistinli bayan doğum yaptı. Jandarma etkilileri doğum yapan göçmeni hastanede ziyaret etti.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin önceki gün Çığlık Koyu'nda gerçekleştirdiği operasyonda "Hebatallah" isimli tekneye binerek İtalya'ya gitmek üzere denize açılmak isteyen 260 kaçak göçmen yakalanmıştı.

Sancıları teknede başladı

Göçmenler arasında bulunan Filistin uyruklu hamile bayan Areej Qista (27), Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Doğum sancıları başlayan ve jandarmadaki ifade işlemleri sırasında fenalaşan Qista, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından, kadın Doğum servisine alınan Qista, kız bebek dünyaya getirdi. Oista ailesi 4'üncü çocukları olan kız bebeğe "Cady" ismini verdi.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, umuda yolculukta ölümden kurtardıkları Areej Qista'yı doğum yaptığı hastanede ziyaret etti. Qista'yı çiçek hediye ederek kutlayan ekipler, hastane görevlilerinden bebek ve annesinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık bir ay önce Filistin'den ayrıldıklarını anlatan Qista, "Bir ay önce Gazze'den ayrıldık. Tekneye bindik ama nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Ülkemde iyi bir yaşam yoktu. Daha iyi yaşam için bu yola çıktık. Ama şu an daha iyiyim. Gazze'de su yok, savaş var. Orası daha kötü" dedi.

Sağlık durumları iyi olan anne ve bebeğinin hastaneden taburcu olduktan sonra sınır dışı edileceği belirtildi.

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