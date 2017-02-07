Jandarma Suçlulara Göz Açtırmıyor

Eskişehir'de jandarma ekipleri 67 arama noktası oluşturarak suçlulara göz açtırmadı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri 67 arama noktası oluşturarak suçlulara göz açtırmadı.

Jandarma Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından koordineli olarak 67 noktada ve 2 yolcu treninde çalışma yapıldı. Çalışmalara narkotik ve bomba uzmanı köpekler de katıldı. Yapılan uygulamalarda 5 bin 359 kişi sorgulanırken, FETÖ/PDY suçundan araması bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan uygulamada 3 bin 368 araç durdurulurken, 171 sürücüye farklı suçlardan cezai işlem uygulandı. Ekipler, öğrencilerin daha huzurlu bir ortamda bulunmasını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu madde satılması ve kullanılması ile diğer suçların önlenmesi için gerekli tedbirleri alıyor.