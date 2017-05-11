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Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor

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Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor
Adıyaman'da jandarma ekipleri Besni ilçesinde yaptıkları arazı taramasında fıstık bahçesinde bin 318 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Adıyaman'da jandarma ekipleri Besni ilçesinde yaptıkları arazı taramasında fıstık bahçesinde bin 318 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Jandarma komutanlığı, Köseceli Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları arazi taramasında, Besni ilçesi Sarıyaprak köyü Yayık (Zirce) mevkiinde M.C. adlı şahsın fıstık bahçesinde kenevir bitkisi ekili olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri arazi taramasında b.in 318 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise 75 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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