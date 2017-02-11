  • BIST 87.473
  • Altın 146,571
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 5 °C
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Jandarma Ve Emniyet’ten Eş Zamanlı Huzur Operasyonu

» »
Jandarma Ve Emniyet’ten Eş Zamanlı Huzur Operasyonu
Bursa'da Jandarma ve polis ekipleri eş zamanlı olarak huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Bursa'da Jandarma ve polis ekipleri eş zamanlı olarak huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin birçok şehrinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Huzur Operasyonu 3" isimli uygulama Bursa'da merkez Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ilçelerinde 1200 emniyet personeli ve çok sayıda jandarma ekibiyle yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın kamu düzenini korumak, suç işlenmesini önlemek, aranan kişilerin yakalanması için yapıldığı belirtildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1200 personelle yapılan uygulamada 71 eğlence mekanı kontrol edilirken yaklaşık 2500 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller sonucu aranması bulunan 11 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından 13 işletmeye cezai işlem uygulanırken 533 araç denetlendi, denetlemeler sonucu 6 araca trafikten men cezası 37 araca da 14 bin lira civarı ceza kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, görev alanlarının çeşitli yerlerinde uygulama noktaları belirleyerek araçlar üzerinde arama yaptı. Araç içinde bulunan vatandaşların kimlik kontrolleri sağlanırken araçlar bomba arama köpeği ile kontrol edildi.

Emniyet ekiplerinin eğlence mekanlarını kontrolüne zabıta ekipleri de katılarak mekanları teftiş ederek kurallara uymayan yerler için idari işlem başlattı.

Jandarma Ve Emniyet’ten Eş Zamanlı Huzur Operasyonu

Jandarma Ve Emniyet’ten Eş Zamanlı Huzur Operasyonu

Jandarma Ve Emniyet’ten Eş Zamanlı Huzur Operasyonu

Jandarma Ve Emniyet’ten Eş Zamanlı Huzur Operasyonu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun’da 929 Polisle "Huzur Türkiye-3" Asayiş Uygulaması Düzenlendi11 Şubat 2017 Cumartesi 03:13
  • Samsun’da Bylock’tan 21 Polis Tutuklandı11 Şubat 2017 Cumartesi 03:13
  • 5’inci Katın Balkonundan Düşen 17 Yaşındaki Genç Kız Öldü11 Şubat 2017 Cumartesi 02:28
  • İzmir’de ’Huzur Türkiye’ Operasyonu11 Şubat 2017 Cumartesi 02:13
  • Bin 140 Jandarma İle 53 Noktada Asayiş Uygulaması11 Şubat 2017 Cumartesi 01:13
  • Deaş Operasyonunda Gözaltına Alınan 9 Zanlı Serbest Bırakıldı11 Şubat 2017 Cumartesi 01:13
  • Vali’de Polis Ve Jandarma İle Huzur Operasyonuna Katıldı11 Şubat 2017 Cumartesi 00:48
  • Ağaca Çarparak Kaza Yapan Şahıs Yanarak Hayatını Kaybetti11 Şubat 2017 Cumartesi 00:43
  • Jandarma, Hz. İsa Figürlü Haç Heykeli Ele Geçirdi11 Şubat 2017 Cumartesi 00:38
  • Bin 200 Polisin Katılımıyla Huzur Ve Güven Uygulaması11 Şubat 2017 Cumartesi 00:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti