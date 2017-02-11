Jandarma Ve Emniyet’ten Eş Zamanlı Huzur Operasyonu

Bursa'da Jandarma ve polis ekipleri eş zamanlı olarak huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Bursa'da Jandarma ve polis ekipleri eş zamanlı olarak huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin birçok şehrinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Huzur Operasyonu 3" isimli uygulama Bursa'da merkez Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ilçelerinde 1200 emniyet personeli ve çok sayıda jandarma ekibiyle yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın kamu düzenini korumak, suç işlenmesini önlemek, aranan kişilerin yakalanması için yapıldığı belirtildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1200 personelle yapılan uygulamada 71 eğlence mekanı kontrol edilirken yaklaşık 2500 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller sonucu aranması bulunan 11 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından 13 işletmeye cezai işlem uygulanırken 533 araç denetlendi, denetlemeler sonucu 6 araca trafikten men cezası 37 araca da 14 bin lira civarı ceza kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, görev alanlarının çeşitli yerlerinde uygulama noktaları belirleyerek araçlar üzerinde arama yaptı. Araç içinde bulunan vatandaşların kimlik kontrolleri sağlanırken araçlar bomba arama köpeği ile kontrol edildi.

Emniyet ekiplerinin eğlence mekanlarını kontrolüne zabıta ekipleri de katılarak mekanları teftiş ederek kurallara uymayan yerler için idari işlem başlattı.