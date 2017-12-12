Jandarmadan Aile İçi Şiddete Karşı Mücadele

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında en çok aile içi şiddet olayının yaşandığı Fındıklı TOKİ bölgesindeki vatandaşlara yönelik...

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında en çok aile içi şiddet olayının yaşandığı Fındıklı TOKİ bölgesindeki vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Amasya İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit'in eşi Gülden Akşit'in öncülüğünde Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Müftülük görevlilerinden oluşan ekip "Şiddet asla kaderiniz değil" mesajıyla şiddetin önlenmesine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Konuşmacılar arasındaki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü görevlisi olası bir şiddet durumunda takip edilecek işlemleri de anlattı.